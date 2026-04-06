Erste Schätzungen: Midway B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Midway B wird voraussichtlich am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,530 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,480 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 6,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 279,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 263,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,47 SEK, gegenüber 1,22 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,24 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at