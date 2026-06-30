Erste Schätzungen: Midway B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Midway B wird voraussichtlich am 15.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,390 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,50 Prozent verringert. Damals waren 0,400 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 337,0 Millionen SEK gegenüber 324,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,19 SEK, gegenüber 1,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,24 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at