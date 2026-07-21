Mie Kotsu Group Holdings Aktie
WKN DE: A0LA4Q / ISIN: JP3332510001
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Mie Kotsu Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mie Kotsu Group öffnet voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 13,90 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 20,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 25,64 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 23,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 59,70 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 62,24 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 111,25 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 110,26 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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