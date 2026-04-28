Erste Schätzungen: Mie Kotsu Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mie Kotsu Group veröffentlicht voraussichtlich am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,20 JPY. Im Vorjahresquartal waren 1,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27,85 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Mie Kotsu Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 32,80 Milliarden JPY aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 64,10 JPY, gegenüber 60,48 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 109,65 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 103,85 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at