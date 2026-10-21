Mie Kotsu Group Holdings Aktie

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WKN DE: A0LA4Q / ISIN: JP3332510001

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mie Kotsu Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mie Kotsu Group gibt voraussichtlich am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Mie Kotsu Group für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 16,30 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 18,94 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Mie Kotsu Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,19 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 60,70 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 62,24 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 111,45 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 110,26 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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