Erste Schätzungen: MilDef Group Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MilDef Group Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 23.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,988 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 588,4 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 73,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MilDef Group Registered einen Umsatz von 339,5 Millionen SEK eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,02 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 3,16 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,85 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,05 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at