MilDef Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CSTF / ISIN: SE0016074249
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01.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MilDef Group Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
MilDef Group Registered stellt voraussichtlich am 16.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,667 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,200 SEK je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll MilDef Group Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 593,8 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 383,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 54,93 Prozent gesteigert.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,65 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,98 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 2,98 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 2,05 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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