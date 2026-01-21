Erste Schätzungen: MilDef Group Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MilDef Group Registered wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,00 SEK. Im Vorjahresquartal waren -5,830 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MilDef Group Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 96,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 820,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 417,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,08 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -5,430 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,08 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 1,20 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at