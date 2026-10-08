Milkyway Chemical Supply Chain Service a Aktie
WKN DE: A2QBD7 / ISIN: CNE1000036C0
|
08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Milkyway Chemical Supply Chain Service A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Milkyway Chemical Supply Chain Service A lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,980 CNY. Dies würde einer Verringerung von 10,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Milkyway Chemical Supply Chain Service A 1,09 CNY je Aktie vermeldete.
1 Analyst geht beim Umsatz von 3,90 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 7,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,64 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,49 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,95 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,28 Milliarden CNY, gegenüber 13,32 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Milkyway Chemical Supply Chain Service Co., Ltd. Registered Shs -A-
Analysen zu Milkyway Chemical Supply Chain Service Co., Ltd. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.