Milkyway Chemical Supply Chain Service a Aktie

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WKN DE: A2QBD7 / ISIN: CNE1000036C0

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30.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Milkyway Chemical Supply Chain Service A präsentiert Quartalsergebnisse

Milkyway Chemical Supply Chain Service A präsentiert voraussichtlich am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Milkyway Chemical Supply Chain Service A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,26 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Milkyway Chemical Supply Chain Service A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4,00 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,69 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,55 CNY je Aktie, gegenüber 3,95 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 14,92 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 13,32 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

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