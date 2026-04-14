Milkyway Chemical Supply Chain Service a Aktie
WKN DE: A2QBD7 / ISIN: CNE1000036C0
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Milkyway Chemical Supply Chain Service A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Milkyway Chemical Supply Chain Service A wird voraussichtlich am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,22 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,06 CNY je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 12,93 Prozent auf 3,77 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,34 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,54 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,95 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 14,92 Milliarden CNY, gegenüber 13,32 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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