Erste Schätzungen: Millicom International Cellular gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Millicom International Cellular wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 7,42 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 282,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,94 SEK erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,39 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Millicom International Cellular für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 14,17 Milliarden SEK aus.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 53,56 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 15,54 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 53,41 Milliarden SEK, gegenüber 61,36 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at