Erste Schätzungen: Millicom International Cellular legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Millicom International Cellular öffnet voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,72 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,17 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 25,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 18,43 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,67 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 47,63 SEK, gegenüber 77,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 76,29 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 57,07 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at