Erste Schätzungen: Millicom International Cellular SA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Millicom International Cellular SA lässt sich voraussichtlich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Millicom International Cellular SA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass Millicom International Cellular SA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,710 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,05 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 55,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,13 Milliarden USD gegenüber 1,37 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,85 USD im Vergleich zu 7,86 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 8,47 Milliarden USD, gegenüber 5,82 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at