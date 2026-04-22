Millicom International Cellular Aktie
WKN: 889328 / ISIN: LU0038705702
|
22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Millicom International Cellular SA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Millicom International Cellular SA wird voraussichtlich am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 45,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,37 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,99 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,10 USD, gegenüber 7,86 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 8,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,82 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Millicom International Cellular SA
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Millicom International Cellular SA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Millicom International Cellular SA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Millicom International Cellular SA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Millicom International Cellular SA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Millicom International Cellular SA
Aktien in diesem Artikel
|Millicom International Cellular SA
|72,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg: ATX schwächer erwartet -- DAX wohl stabil -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte leichter in den Freitagshandel gehen, während der deutsche Leitindex wohl seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.