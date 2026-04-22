Millicom International Cellular Aktie

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WKN: 889328 / ISIN: LU0038705702

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Millicom International Cellular SA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Millicom International Cellular SA wird voraussichtlich am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 45,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,37 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,99 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,10 USD, gegenüber 7,86 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 8,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,82 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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