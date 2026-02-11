Erste Schätzungen: Millicom International Cellular SA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Millicom International Cellular SA wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,797 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,51 Prozent auf 1,51 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,73 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 5,73 Milliarden USD, gegenüber 5,80 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at