Erste Schätzungen: Millicom International Cellular verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Millicom International Cellular stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 9,32 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Millicom International Cellular ein EPS von 11,14 SEK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 21,23 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 57,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,51 Milliarden SEK in den Büchern standen.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 39,30 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 77,09 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 84,82 Milliarden SEK, gegenüber 57,07 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at