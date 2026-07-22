Erste Schätzungen: Millicom International Cellular veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Millicom International Cellular lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,75 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 39,15 SEK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Millicom International Cellular in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,35 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 20,21 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 13,26 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 36,52 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 77,09 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 80,41 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 57,07 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at