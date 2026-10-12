Millrose Properties Aktie
WKN DE: A40YUR / ISIN: US6011371027
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Millrose Properties gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Millrose Properties wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,773 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Millrose Properties 0,630 USD je Aktie eingenommen.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 205,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 14,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 179,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,06 USD im Vergleich zu 2,44 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 810,5 Millionen USD, gegenüber 600,5 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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