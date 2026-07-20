Erste Schätzungen: Millrose Properties stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Millrose Properties lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,757 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Millrose Properties noch ein Gewinn pro Aktie von 0,680 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 36,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 203,3 Millionen USD gegenüber 149,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,44 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 830,0 Millionen USD, gegenüber 600,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at