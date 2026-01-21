Minebea Aktie
WKN: 851838 / ISIN: JP3906000009
|
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Minebea legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Minebea stellt voraussichtlich am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 54,86 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 43,78 JPY je Aktie vermeldet.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 419,63 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 13,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 369,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 175,72 JPY im Vergleich zu 147,58 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 1.564,40 Milliarden JPY, gegenüber 1.522,70 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
