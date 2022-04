Erste Schätzungen: Minebea stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Minebea wird voraussichtlich am 11.05.2022 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2022 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 47,68 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 235,77 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 14,20 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 270,68 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,99 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 175,89 JPY im Vergleich zu 94,95 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 1.094,83 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 988,42 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at