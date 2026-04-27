Erste Schätzungen: Minebea stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Minebea wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 57,93 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 42,25 JPY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 380,63 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 374,82 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 174,35 JPY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 147,58 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 1.598,12 Milliarden JPY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1.522,70 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at