Minebea Aktie
WKN: 851838 / ISIN: JP3906000009
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Minebea veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Minebea präsentiert voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 47,57 JPY je Aktie gegenüber 27,12 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,14 Prozent auf 411,48 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 366,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 217,86 JPY, gegenüber 246,60 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 1.702,50 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.664,39 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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