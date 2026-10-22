Erste Schätzungen: Minebea zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Minebea wird voraussichtlich am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 56,57 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 28,39 Prozent erhöht. Damals waren 44,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 411,39 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Minebea für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 447,46 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 227,36 JPY im Vergleich zu 246,60 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 1.738,71 Milliarden JPY, gegenüber 1.664,39 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at