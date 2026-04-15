Minerals Technologies Aktie
WKN: 885032 / ISIN: US6031581068
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Minerals Technologies präsentiert Quartalsergebnisse
Minerals Technologies wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,26 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Minerals Technologies -4,510 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 5,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 516,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 491,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,21 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,590 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,17 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,07 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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