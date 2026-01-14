Erste Schätzungen: Minerals Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Minerals Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,28 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,06 Prozent auf 517,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 518,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,51 USD aus, während im Fiskalvorjahr 5,17 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,07 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,12 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at