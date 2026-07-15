Erste Schätzungen: Minerals Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Minerals Technologies wird sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,63 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 13,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,44 USD erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 528,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Minerals Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 557,4 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,25 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,590 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,20 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at