Ming Yang Smart Energy Group Aktie
WKN DE: A2P44Z / ISIN: CNE100003HQ0
|
16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ming Yang Smart Energy Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ming Yang Smart Energy Group veröffentlicht voraussichtlich am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,137 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,070 CNY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 15,41 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 68,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ming Yang Smart Energy Group einen Umsatz von 9,16 Milliarden CNY eingefahren.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,431 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,310 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 43,80 Milliarden CNY, gegenüber 38,07 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ming Yang Smart Energy Group Limited Registered Shs -A-
|
16.10.26
|Erste Schätzungen: Ming Yang Smart Energy Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Ming Yang Smart Energy Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ming Yang Smart Energy Group Limited Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.