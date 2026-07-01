Erste Schätzungen: MIPS Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

MIPS Registered wird voraussichtlich am 16.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,29 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 90,83 Prozent erhöht. Damals waren 1,20 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 213,9 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 58,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 135,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,86 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 4,53 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 800,7 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 533,0 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at