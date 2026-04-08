MIPS AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DNT6 / ISIN: SE0009216278
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MIPS Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
MIPS Registered präsentiert in der voraussichtlich am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,44 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MIPS Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,710 SEK in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 35,94 Prozent auf 156,3 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte MIPS Registered noch 115,0 Millionen SEK umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,22 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,53 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 790,8 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 533,0 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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