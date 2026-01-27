Erste Schätzungen: MIPS Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

MIPS Registered veröffentlicht voraussichtlich am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass MIPS Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,00 SEK je Aktie gewesen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 144,0 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei MIPS Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 156,8 Millionen SEK aus.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,10 SEK je Aktie, gegenüber 5,32 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 544,1 Millionen SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 483,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at