MIPS AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DNT6 / ISIN: SE0009216278
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: MIPS Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
MIPS Registered veröffentlicht voraussichtlich am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass MIPS Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,00 SEK je Aktie gewesen.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 144,0 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei MIPS Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 156,8 Millionen SEK aus.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,10 SEK je Aktie, gegenüber 5,32 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 544,1 Millionen SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 483,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MIPS AB Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: MIPS Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: MIPS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: MIPS Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu MIPS AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|MIPS AB Registered Shs
|28,56
|-1,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.