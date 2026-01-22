Erste Schätzungen: Mitek Systems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mitek Systems lässt sich voraussichtlich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mitek Systems die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,182 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 42,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,190 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 191,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 179,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at