Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs Aktie
WKN: A0F6CH / ISIN: JP3897700005
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mitsubishi Chemical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Mitsubishi Chemical wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 16,88 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mitsubishi Chemical noch 65,70 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mitsubishi Chemical in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1.039,30 Milliarden JPY im Vergleich zu 918,47 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 112,75 JPY aus. Im Vorjahr waren 8,63 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 4.051,68 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3.703,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Mitsubishi Chemical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.26
|Ausblick: Mitsubishi Chemical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Mitsubishi Chemical veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
25.06.26
|Nikkei 225-Papier Mitsubishi Chemical-Aktie: Diese Dividende zahlt Mitsubishi Chemical (finanzen.at)
|
12.05.26
|Ausblick: Mitsubishi Chemical gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Mitsubishi Chemical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs
|6,43
|-0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.