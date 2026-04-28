Erste Schätzungen: Mitsubishi Chemical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mitsubishi Chemical wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -38,857 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 285,49 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -10,080 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Mitsubishi Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 962,90 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.075,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,50 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 40,24 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 31,64 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 3.689,60 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 4.407,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at