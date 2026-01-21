Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs Aktie
WKN: A0F6CH / ISIN: JP3897700005
|
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Mitsubishi Chemical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Mitsubishi Chemical wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 10,69 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Mitsubishi Chemical einen Gewinn von 12,96 JPY je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 946,95 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 13,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.089,48 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 91,80 JPY, gegenüber 31,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 3.694,94 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 4.407,41 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Mitsubishi Chemical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Mitsubishi Chemical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Mitsubishi Chemical legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: Mitsubishi Chemical gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs
|5,44
|1,15%