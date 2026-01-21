Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs Aktie

Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F6CH / ISIN: JP3897700005

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Mitsubishi Chemical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi Chemical wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 10,69 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Mitsubishi Chemical einen Gewinn von 12,96 JPY je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 946,95 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 13,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.089,48 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 91,80 JPY, gegenüber 31,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 3.694,94 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 4.407,41 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs

Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs 5,44

