Erste Schätzungen: Mitsubishi Chemical veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mitsubishi Chemical wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 17,84 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,96 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Mitsubishi Chemical nach den Prognosen von 4 Analysten 979,46 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 880,65 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 87,18 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,63 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3.974,40 Milliarden JPY, gegenüber 3.703,99 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at