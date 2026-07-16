Mitsubishi Electric Aktie
WKN: 909781 / ISIN: US6067762012
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mitsubishi Electric gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Mitsubishi Electric wird voraussichtlich am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,631 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,610 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,67 Milliarden USD – ein Minus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mitsubishi Electric 9,08 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,07 USD je Aktie, gegenüber 2,63 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 38,92 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 39,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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