Erste Schätzungen: Mitsubishi Electric informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mitsubishi Electric öffnet voraussichtlich am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 50,59 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 43,89 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,83 Prozent auf 1.389,40 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.312,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 247,00 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 198,31 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6.244,04 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 5.894,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at