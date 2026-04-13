Erste Schätzungen: Mitsubishi Electric mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mitsubishi Electric lädt voraussichtlich am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 32,91 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 36,62 JPY je Aktie erzielt worden.

Mitsubishi Electric soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.606,02 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.521,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 175,57 JPY, gegenüber 155,70 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 5.754,08 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 5.521,71 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at