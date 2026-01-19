Erste Schätzungen: Mitsubishi Electric öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mitsubishi Electric äußert sich voraussichtlich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 43,14 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mitsubishi Electric ein EPS von 62,23 JPY je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1.356,75 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1.386,22 Milliarden JPY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 176,56 JPY, gegenüber 155,70 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 5.682,13 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 5.521,71 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at