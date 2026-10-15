Mitsubishi Electric Aktie
WKN: 856532 / ISIN: JP3902400005
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Mitsubishi Electric stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Mitsubishi Electric wird voraussichtlich am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 63,15 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 31,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mitsubishi Electric 47,85 JPY je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1.533,20 Milliarden JPY gegenüber 1.419,61 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 265,74 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 198,31 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6.421,40 Milliarden JPY, gegenüber 5.894,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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