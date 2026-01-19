Erste Schätzungen: Mitsubishi Electric stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mitsubishi Electric wird voraussichtlich am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,557 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,820 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,93 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 0,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mitsubishi Electric einen Umsatz von 8,90 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 36,49 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 36,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

