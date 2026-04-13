Mitsubishi Electric Aktie

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WKN: 909781 / ISIN: US6067762012

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mitsubishi Electric vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mitsubishi Electric stellt voraussichtlich am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,420 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsubishi Electric noch ein Gewinn pro Aktie von 0,480 USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,27 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,98 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,24 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,04 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 36,70 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 36,22 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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