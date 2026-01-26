Erste Schätzungen: Mitsubishi Gas Chemical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mitsubishi Gas Chemical öffnet voraussichtlich am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen, dass Mitsubishi Gas Chemical für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 62,61 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 54,71 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Mitsubishi Gas Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 189,28 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,96 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -68,643 JPY im Vergleich zu 228,93 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 735,74 Milliarden JPY, gegenüber 773,59 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at