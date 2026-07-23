Mitsubishi Gas Chemical Aktie
WKN: 862289 / ISIN: JP3896800004
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mitsubishi Gas Chemical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mitsubishi Gas Chemical lädt voraussichtlich am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 90,39 JPY gegenüber 43,17 JPY im Vorjahresquartal.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 214,04 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 20,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 177,98 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 265,79 JPY aus. Im Vorjahr waren -207,040 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 862,09 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 738,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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