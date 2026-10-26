Mitsubishi Gas Chemical Aktie

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WKN: 862289 / ISIN: JP3896800004

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mitsubishi Gas Chemical veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mitsubishi Gas Chemical wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 63,42 JPY. Im Vorjahresquartal waren -186,650 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Mitsubishi Gas Chemical im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 222,38 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 183,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 21,06 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 289,35 JPY, gegenüber -207,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 880,15 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 738,24 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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