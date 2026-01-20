Erste Schätzungen: Mitsubishi Heavy Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi Heavy Industries wird voraussichtlich am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 20,64 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mitsubishi Heavy Industries noch 19,35 JPY je Aktie eingenommen.

Mitsubishi Heavy Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.232,43 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.249,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 78,27 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 73,04 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 4.904,11 Milliarden JPY, gegenüber 5.027,18 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at