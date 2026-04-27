Erste Schätzungen: Mitsubishi Heavy Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mitsubishi Heavy Industries wird voraussichtlich am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 26,13 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 21,83 JPY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1.656,30 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 11,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.479,42 Milliarden JPY in den Büchern standen.

15 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 84,31 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 73,04 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 4.903,95 Milliarden JPY, gegenüber 5.027,18 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at