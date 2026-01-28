Erste Schätzungen: Mitsubishi Materials öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mitsubishi Materials wird voraussichtlich am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 89,76 JPY. Dies würde einer Verringerung von 52,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mitsubishi Materials 187,54 JPY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 15,96 Prozent auf 415,23 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mitsubishi Materials noch 494,10 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 171,14 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 260,82 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.623,54 Milliarden JPY, gegenüber 1.962,08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at